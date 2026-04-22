Rexford Industrial Realty Aktie

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WKN DE: A1W27P / ISIN: US76169C1009

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Rexford Industrial Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rexford Industrial Realty präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,267 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,00 Prozent verringert. Damals waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 242,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 254,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 971,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 998,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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