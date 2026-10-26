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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Rexnord präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rexnord wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,499 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rexnord noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 493,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,83 USD aus. Im Vorjahr waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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