Ausblick: Rexnord stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rexnord veröffentlicht am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten schätzen, dass Rexnord für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,363 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rexnord in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 419,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 388,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at