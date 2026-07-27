Ausblick: Rexnord stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rexnord äußert sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,473 USD. Dies würde einem Zuwachs von 63,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rexnord 0,290 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 8,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 483,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 444,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1,83 Milliarden USD im Vergleich zu 1,70 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at