Ausblick: Rexnord zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rexnord wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rexnord im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,396 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 442,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 410,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,920 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahr.

