Ausblick: Reynolds Consumer Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reynolds Consumer Products wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Reynolds Consumer Products für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,404 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Reynolds Consumer Products soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 935,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at