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WKN DE: A2PYUS / ISIN: US76171L1061

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Reynolds Consumer Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Reynolds Consumer Products äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,383 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 939,2 Millionen USD – ein Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reynolds Consumer Products 931,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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