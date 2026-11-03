Reynolds Consumer Products Aktie
WKN DE: A2PYUS / ISIN: US76171L1061
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Reynolds Consumer Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Reynolds Consumer Products äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,383 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 939,2 Millionen USD – ein Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reynolds Consumer Products 931,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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