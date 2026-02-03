Reynolds Consumer Products Aktie

WKN DE: A2PYUS / ISIN: US76171L1061

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Reynolds Consumer Products zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reynolds Consumer Products stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,590 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Reynolds Consumer Products 0,580 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Reynolds Consumer Products in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,64 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,67 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,70 Milliarden USD, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

