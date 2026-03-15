RF Industries LtdShs Aktie
WKN: 924447 / ISIN: US7495521053
|
15.03.2026 07:01:06
Ausblick: RF Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RF Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass RF Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
RF Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 84,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 80,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RF Industries LtdShs
|
07:01
|Ausblick: RF Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.03.26
|Erste Schätzungen: RF Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|Ausblick: RF Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu RF Industries LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|RF Industries LtdShs
|8,90
|-1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.