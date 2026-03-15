Ausblick: RF Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RF Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass RF Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

RF Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 84,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 80,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at