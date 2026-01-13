RF Industries LtdShs Aktie

RF Industries LtdShs

WKN: 924447 / ISIN: US7495521053

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: RF Industries präsentiert Quartalsergebnisse

RF Industries lässt sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RF Industries die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RF Industries ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei RF Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 77,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 64,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at




Aktien in diesem Artikel

RF Industries LtdShs 5,50 -2,65% RF Industries LtdShs

