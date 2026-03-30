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RH Aktie

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WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: RH gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RH lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RH die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten schätzen, dass RH für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,49 Prozent auf 873,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RH noch 812,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie, gegenüber 3,62 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,47 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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