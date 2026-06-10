Ausblick: RH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RH lädt am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,63 Prozent auf 792,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RH noch 814,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,62 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at