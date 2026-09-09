RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: RH präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RH wird sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,379 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,53 Prozent verringert. Damals waren 2,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,77 Prozent auf 915,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RH noch 899,2 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,73 USD je Aktie, gegenüber 6,31 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 3,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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