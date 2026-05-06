Ausblick: Rheinmetall legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rheinmetall stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rheinmetall im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,625 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Rheinmetall 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,58 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rheinmetall 2,43 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,96 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,47 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 16,49 Milliarden USD, gegenüber 11,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at