Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Bilanz im Fokus 06.05.2026 18:25:00

Ausblick: Rheinmetall mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Rheinmetall mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Rheinmetall-Bilanz.

Rheinmetall wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,66 EUR je Aktie gegenüber 1,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Rheinmetall soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 38,44 EUR, gegenüber 15,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 14,15 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,94 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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