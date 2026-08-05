Rheinmetall Aktie
WKN DE: A2DPZC / ISIN: US76206K1079
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rheinmetall öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,39 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 110,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rheinmetall für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,71 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,67 USD aus. Im Vorjahr waren 3,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 16,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|
05.08.26
|Ausblick: Rheinmetall öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Neue Impulse treiben Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.06.26
|Rheinmetall-Aktie trotz Kaufempfehlung mit Verlusten (dpa-AFX)
|
29.05.26
|Lockheed Martin ergattert neue Militärverträge - auch Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS reagieren (finanzen.at)
|
13.05.26
|RENK und HENSOLDT treiben Verteidigungs-Digitalisierung voran: Rüstungsaktien wie Rheinmetall und TKMS im Blick (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: Rheinmetall legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.