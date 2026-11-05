Ausblick: Rheinmetall präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rheinmetall lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rheinmetall die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Rheinmetall für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,89 Prozent auf 3,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall noch 3,25 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,71 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,21 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net