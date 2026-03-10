Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertise vor Bilanz 10.03.2026 22:22:07

Ausblick: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rheinmetall vor Zahlenvorlage - das erwarten Experten.

Rheinmetall wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren 10,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,06 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 16,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,29 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 16,51 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,88 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,75 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zehn-Milliarden-Projekt: OHB-Aktie nach Allianz mit Rheinmetall und Airbus weit im Plus

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
13:02 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11:20 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10:54 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 522,00 -7,20% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen