Ausblick: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren 10,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,06 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 16,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,29 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 16,51 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,88 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,75 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
