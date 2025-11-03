Rhythm Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Rhythm Pharmaceuticals präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,708 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,7 Millionen USD – ein Plus von 52,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rhythm Pharmaceuticals 33,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,915 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,340 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 186,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 130,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

