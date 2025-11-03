Rhythm Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rhythm Pharmaceuticals präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,708 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,7 Millionen USD – ein Plus von 52,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rhythm Pharmaceuticals 33,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,915 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,340 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 186,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 130,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rhythm Pharmaceuticals Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rhythm Pharmaceuticals Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rhythm Pharmaceuticals Inc
|96,00
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.