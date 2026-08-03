Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rhythm Pharmaceuticals wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -0,807 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 39,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rhythm Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,128 USD im Vergleich zu -3,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 299,1 Millionen USD, gegenüber 189,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at