Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rhythm Pharmaceuticals wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rhythm Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,805 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,38 Prozent auf 56,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rhythm Pharmaceuticals noch 41,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,174 USD im Vergleich zu -4,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 189,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 130,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at