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WKN DE: A2H5A0 / ISIN: US76243J1051

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rhythm Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rhythm Pharmaceuticals lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,825 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rhythm Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -0,810 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 70,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,8 Millionen USD gegenüber 32,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,083 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 287,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 189,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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