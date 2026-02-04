Ribbons Communications Aktie

Ribbons Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H8WM / ISIN: US7625441040

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ribbons Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ribbons Communications äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,108 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 170,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ribbons Communications in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 241,4 Millionen USD im Vergleich zu 251,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,173 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 858,6 Millionen USD, gegenüber 833,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ribbons Communications Inc Registered Shs

Analysen zu Ribbons Communications Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Ribbons Communications Inc Registered Shs 2,24 -0,88% Ribbons Communications Inc Registered Shs

