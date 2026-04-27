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WKN DE: A2H8WM / ISIN: US7625441040

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ribbons Communications legt Quartalsergebnis vor

Ribbons Communications stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,062 USD. Dies würde einen Gewinn von 58,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ribbons Communications -0,150 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,85 Prozent auf 163,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,123 USD je Aktie, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 841,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 844,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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