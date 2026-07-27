Ausblick: Ribbons Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ribbons Communications lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ribbons Communications die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,014 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,87 Prozent auf 190,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ribbons Communications noch 220,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 837,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 844,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at