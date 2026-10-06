Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
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06.10.2026 07:01:06
Ausblick: Richardson Electronics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Richardson Electronics wird am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Richardson Electronics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 59,0 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,505 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 245,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 228,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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