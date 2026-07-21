Ausblick: Richardson Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Richardson Electronics präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Richardson Electronics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,065 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Richardson Electronics in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 55,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 51,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,255 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,080 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 217,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 208,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at