Richardson Electronics Aktie

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WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: Richardson Electronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Richardson Electronics lädt am 08.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 USD aus. Im letzten Jahr hatte Richardson Electronics einen Verlust von -0,150 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 53,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,255 USD, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 216,3 Millionen USD im Vergleich zu 208,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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