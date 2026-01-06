Ausblick: Richardson Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Richardson Electronics lädt am 07.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,83 Prozent auf 49,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 214,5 Millionen USD, gegenüber 208,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at