Ausblick: Richelieu Hardware legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Richelieu Hardware wird am 09.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 441,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 471,6 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,81 CAD im Vergleich zu 1,55 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden CAD, gegenüber 1,96 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at