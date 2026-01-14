Ausblick: Richelieu Hardware präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Richelieu Hardware wird am 15.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,455 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,41 Prozent erhöht. Damals waren 0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 514,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 476,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,54 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,54 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,97 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,83 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at