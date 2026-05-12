Rigaku Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40QNT / ISIN: JP3969750003

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rigaku informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rigaku wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen, dass Rigaku für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rigaku in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 18,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 20,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 61,58 JPY, gegenüber 50,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 102,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,19 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

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