Rigaku Holdings Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A40QNT / ISIN: JP3969750003

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Rigaku legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rigaku wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 30,90 JPY gegenüber 20,53 JPY im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,07 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Rigaku für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,14 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 51,41 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 60,44 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 92,02 Milliarden JPY, gegenüber 90,65 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

