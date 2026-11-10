Rigaku Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40QNT / ISIN: JP3969750003

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Rigaku öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rigaku wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,64 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,94 Prozent auf 22,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rigaku noch 18,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,70 JPY im Vergleich zu 50,19 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 101,85 Milliarden JPY, gegenüber 94,19 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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