Rigel Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A40EFY / ISIN: US7665597024

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Rigel Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rigel Pharmaceuticals stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rigel Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,921 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,46 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 15,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 80,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 69,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,43 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 19,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 305,7 Millionen USD, gegenüber 294,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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