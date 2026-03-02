Rigel Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A40EFY / ISIN: US7665597024
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Rigel Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rigel Pharmaceuticals präsentiert am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Rigel Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,64 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 293,2 Millionen USD, gegenüber 179,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Rigel Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Rigel Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rigel Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.