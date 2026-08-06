Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bei Rigetti steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen an.

Rigetti Computing wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,046 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Rigetti Computing 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 182,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rigetti Computing 1,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,185 USD im Vergleich zu -0,700 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 23,6 Millionen USD, gegenüber 7,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at