Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rigetti Computing wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,041 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 178,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,1 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,160 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 23,8 Millionen USD, gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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