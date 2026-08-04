Ausblick: Ring Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ring Energy präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,94 Prozent auf 93,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ring Energy noch 82,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 329,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 307,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at