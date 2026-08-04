Ring Energy Aktie
WKN DE: A0Q3SR / ISIN: US76680V1089
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ring Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ring Energy präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,94 Prozent auf 93,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ring Energy noch 82,6 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 329,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 307,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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