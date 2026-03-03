Ring Energy Aktie
Ausblick: Ring Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ring Energy präsentiert am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,020 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ring Energy einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 71,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 14,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ring Energy einen Umsatz von 83,4 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 310,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 366,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
