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WKN DE: A0Q3SR / ISIN: US76680V1089

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ring Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ring Energy veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Ring Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 70,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 79,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,223 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 508,7 Millionen USD, gegenüber 307,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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