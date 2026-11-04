Ring Energy Aktie
WKN DE: A0Q3SR / ISIN: US76680V1089
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ring Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ring Energy äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ring Energy ein EPS von -0,250 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,277 USD je Aktie, gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 366,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 307,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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