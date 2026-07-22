Ausblick: RingCentral A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RingCentral A wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 650,5 Millionen USD gegenüber 620,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at