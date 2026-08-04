Ausblick: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,31 DKK gegenüber 22,44 DKK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,61 Prozent auf 1,06 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered noch 1,27 Milliarden DKK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 101,16 DKK aus. Im Vorjahr waren 92,86 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4,32 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at