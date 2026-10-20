Ausblick: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 26,08 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,49 Prozent erhöht. Damals waren 23,82 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,09 Milliarden DKK gegenüber 1,19 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 102,91 DKK, während im vorherigen Jahr noch 92,86 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,35 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,99 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at