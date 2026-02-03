Ausblick: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered lädt am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 21,61 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 20,71 DKK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,00 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 22,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,29 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 92,94 DKK, gegenüber 88,14 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 4,08 Milliarden DKK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,31 Milliarden DKK generiert worden waren.

