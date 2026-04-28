Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered Shs Aktie
WKN DE: A2DSNH / ISIN: DK0060854669
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,54 DKK. Im Vorjahresquartal waren 23,72 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Ringkjobing Landbobank Bearer and-or registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 20,37 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,70 DKK im Vergleich zu 92,86 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 4,27 Milliarden DKK, gegenüber 4,99 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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