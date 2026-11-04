Ausblick: Rinnai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rinnai wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,70 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rinnai noch 66,62 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Rinnai 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 118,72 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rinnai 113,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 257,95 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 259,96 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 502,50 Milliarden JPY, gegenüber 470,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net