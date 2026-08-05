Rinnai Aktie
WKN: 867202 / ISIN: JP3977400005
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rinnai stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Rinnai wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rinnai im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,36 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 47,15 JPY je Aktie gewesen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 108,45 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 102,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 257,63 JPY, während im vorherigen Jahr noch 259,96 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 495,30 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 470,39 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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