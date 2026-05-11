Ausblick: Rinnai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rinnai wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 49,84 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rinnai 48,44 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Rinnai 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 131,71 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rinnai 128,00 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 251,01 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 209,66 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 471,04 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 460,32 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at